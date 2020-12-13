Министерство юстиции США запросило информацию о деятельности Хантера Байдена — сына избранного президента страны Джо Байдена.

Расследование было приостановлено на время предвыборной кампании с тем, чтобы его итоги не повлияли на результаты голосования, сообщает РБК. Сейчас его возобновили и потребовали предоставить информацию о 20 с лишним организациях, с которыми был связан Хантер Байден. Есть в этом списке и украинская компания Бурисма, членом правления которой сын избранного президента США состоял несколько лет. Следователей прежде всего интересуют источники дохода Хантера Байдена, однако пока неясно, является ли Украинская тема центральной в этом деле, тем более, что правоохранители интересуются и активностью Байдена-младшего в Китае.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп не раз обвинял семейство Байденов в коррупции, говоря, что сын получал миллионы от Украины и Китая.

Адвокат Хантера Байдена Джордж Мезирес и представители Джо Байдена от комментариев отказались.