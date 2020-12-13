Власти Великобритании посоветовал магазинам сделать запасы продуктов. С рекомендацией выступил Совет министров. В сообщении отмечается, что в Великобритании возможен дефицит некоторых продуктов, в частности, овощей, если страны выйдет из Евросоюза без торговой сделки. Эксперты предупреждают, что цены на продукты могут вырасти на 3 -5 процентов, на отдельные товары – более, чем на 50%.