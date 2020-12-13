Власти Великобритании посоветовал магазинам сделать запасы продуктов. С рекомендацией выступил Совет министров. В сообщении отмечается, что в Великобритании возможен дефицит некоторых продуктов, в частности, овощей, если страны выйдет из Евросоюза без торговой сделки. Эксперты предупреждают, что цены на продукты могут вырасти на 3 -5 процентов, на отдельные товары – более, чем на 50%.
2020-12-13T10:32:47+03:00
2020-12-13T10:48:46+03:00
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10:32, 13 декабря 2020
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