Власти Бурятии решили объявить 31 декабря выходным днём. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов. Он уточнил, ы в ближайшее время подпишет указ. Решение руководитель республики объяснил в том числе тем, что необходимо избежать скопления людей в магазинах в преддверии Нового года. Официально в России 31 декабря – рабочий день, однако с разрешения Кремля уже целый ряд регионов объявил его выходным.
2020-12-13T10:31:43+03:00
2020-12-13T10:38:58+03:00
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10:31, 13 декабря 2020
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