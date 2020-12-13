Власти Бурятии решили объявить 31 декабря выходным днём. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов. Он уточнил, ы в ближайшее время подпишет указ. Решение руководитель республики объяснил в том числе тем, что необходимо избежать скопления людей в магазинах в преддверии Нового года. Официально в России 31 декабря – рабочий день, однако с разрешения Кремля уже целый ряд регионов объявил его выходным.