Патриарх Кирилл попросил прихожан, которые переболели после заражения коронавирусом, стать донорами плазмы крови. Он сказал, что переливание плазмы – это один из наиболее действенных способов лечения при тяжёлой форме COVID-19 и что нередко это становится последней надеждой для пациентов, пишет сайт РБК.
Патриарх обратился к настоятелям московских храмов с просьбой сегодня и в следующие выходные после богослужений донести его призыв до прихожан.
Патриарх Кирилл попросил прихожан, которые переболели после заражения коронавирусом, стать донорами плазмы крови
Патриарх Кирилл попросил прихожан, которые переболели после заражения коронавирусом, стать донорами плазмы крови. Он сказал, что переливание плазмы – это один из наиболее действенных способов лечения при тяжёлой форме COVID-19 и что нередко это становится последней надеждой для пациентов, пишет сайт РБК.