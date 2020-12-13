Патриарх Кирилл попросил прихожан, которые переболели после заражения коронавирусом, стать донорами плазмы крови. Он сказал, что переливание плазмы – это один из наиболее действенных способов лечения при тяжёлой форме COVID-19 и что нередко это становится последней надеждой для пациентов, пишет сайт РБК.

Патриарх обратился к настоятелям московских храмов с просьбой сегодня и в следующие выходные после богослужений донести его призыв до прихожан.