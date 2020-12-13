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10:04, 13 декабря 2020

В Twitter объяснили случайностью временное отключение возможности лайкать посты президента США Дональда Трампа

В компании Twitter объяснили случайностью временное отключение возможности лайкать посты президента США Дональда Трампа. До этого на фоне выборов американский лидер не раз обвинял соцсеть в цензуре.

В сервисе микроблогов Twitter запретили реагировать на посты Дональда Трампа непреднамеренно. Сейчас возможность отмечать сообщения как понравившееся возвращена, рассказали в компании изданию Hill. Ранее пользователи заметили, что платформа не дает им лайкать или отвечать на твиты Трампа. Вместо этого они видели предупреждение, что Twitter выключил возможность реагировать на нарушающий правила сервиса твит, чтобы предотвратить его распространение. В постах, о которых идет речь, Трамп в частности утверждал, что проиграл на выборах только из-за мошенничества при подсчете голосов. Сейчас поставить лайк пользователь может, но увидит сообщение, что высказывание действующего президента является спорным. Платформа еще в феврале начала помечать специальным знаком сообщения с недостоверной информацией или с признаками манипуляции. Трамп обвиняет Twitter и другие соцсети во вмешательстве в выборе, цензуре и подыгрывании его оппоненту – Джо Байдену.

Выборы президента США состоялись в начале ноября, но официально их результаты еще не объявлены. Согласно подсчетам ведущих СМИ, Трамп проиграл Байдену.



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