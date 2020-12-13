Заразившиеся коронавирусом после лечения могут продолжать испытывать проблемы со здоровьем, рассказали в Роспотребнадзоре.

Спектр воздействия КОВИД19 на человека очень широк. Вирус может поражать почти все системы организма и прежде всего сердечно-сосудистую. Поэтому наиболее часто встречающийся шлейф заболевания связан с тахикардией и скачками артериального давления – об этом рассказала заместитель директора центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. На быструю утомляемость и слабость жалуются практически все пациенты. Кроме того, долго не проходит кашель, может ощущаться, мышечная и головная боль, жжение в груди. Врачи, которых опросили коллеги из РБК говорят, что коронавирус влияет даже на память и концентрацию внимания, поэтому специалисты не рекомендуют сразу возвращаться к, казалось бы, привычным нагрузкам. Организм после болезни скорее всего к этому полностью не готов.

В России по официальным данным коронавирусом заразились более двух с половиной миллионов человек.