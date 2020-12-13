Британская пресса: Попыток отравить политика Алексея Навального было две

Попыток отравить политика Алексея Навального было две. Об этом сообщает британская пресса. Газета Times утверждает, что вторую попытку предприняли перед отправкой российского оппозиционера в Берлин.

После неудачной попытки убить политика, спецслужбы пытались отравить его второй дозой яда – пишет Times со ссылкой на источники в западной разведке. Это случилось, пока Алексей Навальный лежал в искусственной коме, а его семья пыталась добиться отправки пациента в клинику «Шарите». Силовики же приехали в омскую больницу и устроили себе базу в кабинете главврача. Других подробностей, как и доказательств этой версии, британское издание не приводит.

В публикации также описывается предполагаемый способ отравления оппозиционера. Утверждается, что яд был нанесен на одежду или нижнее белье. Агенты спецслужб могли сделать это, тайно проникнув в гостиничный номер в Томске – считает Times.

Навальному стало плохо во время перелета в Москву. После отправки пострадавшего в Берлин, власти Германии сообщили, что в организме политика нашли следы боевого яда из группы «Новичок».

В Кремле настаивают, что пока Навальный был на территории России, никаких отравляющих веществ в его крови не было, во всяком случае специалисты их не нашли.