Люди, которые перенесли заражение коронавирусом, могут испытывать слабость и быструю утомляемость. Также они жалуются на головную и мышечную боль, головокружение и тахикардию, рассказала «РИА Новости» заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.