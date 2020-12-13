Люди, которые перенесли заражение коронавирусом, могут испытывать слабость и быструю утомляемость. Также они жалуются на головную и мышечную боль, головокружение и тахикардию, рассказала «РИА Новости» заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
2020-12-13T09:38:20+03:00
2020-12-13T09:38:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:38, 13 декабря 2020
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