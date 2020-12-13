Sunday Times: Перед транспортировкой Алексея Навального из Омска в Берлин политика попытались отравить второй раз

Перед транспортировкой Алексея Навального из Омска в Берлин политика попытались отравить второй раз, — утверждает газета The Sunday Times со ссылкой на источники. Как утверждают собеседники издания, органы госбезопасности рассчитывали на то, что оппозиционер умрёт по дороге в Германию, но его, как и при первой попытке убийства, спас введённый атропин. Какого-либо подтверждения этой версии газета не приводит. Алексей Навальный был госпитализирован с признаками отравления в Омске в августе, затем его перевезли в Берлин, оппозиционер продолжает проходить реабилитацию в Европе.