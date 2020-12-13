Sunday Times: Перед транспортировкой Алексея Навального из Омска в Берлин политика попытались отравить второй раз

Перед транспортировкой Алексея Навального из Омска в Берлин политика попытались отравить второй раз, — утверждает газета The Sunday Times со ссылкой на источники. Как утверждают собеседники издания, органы госбезопасности рассчитывали на то, что оппозиционер умрёт по дороге в Германию, но его, как и при первой попытке убийства, спас введённый атропин. Какого-либо подтверждения этой версии газета не приводит. Алексей Навальный был госпитализирован с признаками отравления в Омске в августе, затем его перевезли в Берлин, оппозиционер продолжает проходить реабилитацию в Европе.
2020-12-13T09:37:35+03:00
2020-12-13T09:37:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:37, 13 декабря 2020
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