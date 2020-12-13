Четырьмя матчами завершается 17 тур чемпионата России по футболу.

В турнирном отношении самым важным станет матч в Москве, где ЦСКА принимает Урал. Армейцы на неделе потерпели болезненное поражение от загребского Динамо в Лиге Европы, однако когда все шансы на выход из группы потеряны, найти в себе силы на подвиги достаточно трудно. Игра с Уралом – куда более важна в том смысле, что победа может вывести армейцев на чистое второе место. Спартак накануне проиграл Сочи, а Зенит победил Динамо и держаться лидера ЦСКА крайне важно. Локомотив принимает на своем поле Краснодар, который остался единственным среди российских клубов, кому удалось пройти в весеннюю часть еврокубков. Травмированные возвращаются и игра становится все ярче. Полагаю, что и Локомотив поможет этой встрече стать весьма яркой. Ростов, который играет на выезде с Ахматом, еще не утратил шансов остаться в лидерах – от ЦСКА всего 4 очка. Тамбов проиграл пять последних матчей, но это не значит, что сопернику – казанскому Рубину будет легко.

Телеканал Матч ТВ покажет встречу ЦСКА – Урал, начиная с 18 часов 30 минут.