Согласно опросу сервиса «Работа.ру», почти треть российских работодателей хотят в предстоящем году повысить зарплаты своим сотрудникам. Еще 35% респондентов сообщили о намерении расширять штат. Столько же представителей бизнеса заявили о планах открыть новые направления деятельности. В опросе участвовали более 1,5 тысяч респондентов.
2020-12-13T09:05:39+03:00
2020-12-13T09:19:44+03:00
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09:05, 13 декабря 2020
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