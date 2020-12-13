Согласно опросу сервиса «Работа.ру», почти треть российских работодателей хотят в предстоящем году повысить зарплаты своим сотрудникам. Еще 35% респондентов сообщили о намерении расширять штат. Столько же представителей бизнеса заявили о планах открыть новые направления деятельности. В опросе участвовали более 1,5 тысяч респондентов.