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09:05, 13 декабря 2020

В Польше не утихают антиправительственные протесты

В Польше не утихают антиправительственные протесты. Сразу несколько массовых оппозиционных акций намечено на сегодня в Варшаве.

«Идем за свободой!» — так организаторы женского протестного движения анонсировали свой очередной марш. Впрочем, несмотря на то, что именно ужесточение закона об абортах послужило началом массовых забастовок более месяца назад, список требований и претензий к правительству уже гораздо шире.
Митинговать сегодня намерены также студенты, предприниматели и представители профсоюзов со всей страны. Организаторы подчеркивают, что правящая партия «Закон и справедливость» — цитирую — «ведет войну с целым миром», а некомпетентные действия властей во время пандемии затронули практически все слои населения в Польше.
Дата массовых акций выбрана неслучайно. Именно 13 декабря 39 лет назад в стране было введено военное положение с целью силового подавления оппозиции. «Мы будем стоять там, где стояли в 81 году» — заявляют протестующие.

По сообщениям польских СМИ, в Варшаву сегодня будут стянуты отряды спецназа со всей страны.



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