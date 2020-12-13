Россияне смогут встретить Новый год в Греции. Власти страны продлили до 7 января разрешение на въезд в страну для российских граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное межминистерское решение, опубликованное в правительственном вестнике. Афины открыли границы для россиян в сентябре впервые после введения коронавирусных ограничений, и уже несколько раз продлевали этот срок.

В преддверии праздников Греция в целом смягчает карантинные меры. На другом конце света – в Чили — режим ограничений наоборот продлевают.

Власти Чили не видят никаких предпосылок для того, чтобы отменить так называемый «режим катастрофы» — он будет действовать еще три месяца. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на выступление президента страны. Режим позволяет объявлять комендантский час, вводит карантинные ограничения и привлекать военных для обеспечения порядка. В Греции же, где, судя по официальной статистике, зараженных и умерших от коронавируса в пять раз меньше, «катастрофы» не видят — комендантский час продлили лишь до 7 января, а на время рождественский праздников смягчают ограничения. Магазинам разрешают выдавать онлайн-заказы, уже завтра открывают парикмахерские и книжные. Карантин для туристов будет сокращен с 10 дней до трех.

Готовится принимать путешественников Бали. Индонезийский остров откроют для туристов до Нового года. А вот в Швейцарии наоборот – попросили любителей кататься на лыжах из соседних стран не приезжать на местные горнолыжные курорты.

Кроме того, власти Германии договорились ввести жесткий карантин – не позднее 16 декабря. Об этом сообщило интернет-издание Business Insider со ссылкой на результаты переговоров федеральных и региональных властей. Окончательное решение будет принято сегодня.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом по всему миру превышает 71 миллион. Умерших больше 1 миллиона 600 тысяч.