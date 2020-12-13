Власти Германии договорились ввести жесткий карантин – не позднее 16 декабря. Об этом сообщило интернет-издание Business Insider со ссылкой на результаты переговоров федеральных и региональных властей. Окончательное решение будет принято сегодня во время видеоконференции канцлера с премьер-министрами федеральных земель. Переговоры начнутся в полдень по московскому времени.

Разногласия сохраняются по вопросу возможного закрытия школ и детских садов. Об этом говорила ранее Ангела Меркель.

Сейчас в Германии действует мягкий карантин, по сравнению с первым, который был весной. Открыты детские сады и школы, торговые центры и непродовольственные магазины. Общее число заразившихся коронавирусом в стране превысило 1 миллион 300 тысяч.