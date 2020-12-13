На митингах в США произошли столкновения между сторонниками и противниками действующего президента Дональда Трампа. Пострадали несколько человек, сообщает телеканал NBC. Четверо тяжело ранены в столице страны Вашингтоне. Еще один получил огнестрельное ранение в городе Олимпия. Там во время акций началась стрельба. Отмечается, что члены обеих групп были хорошо вооружены. По данным полиции, один человек задержан.
2020-12-13T08:39:31+03:00
2020-12-13T09:34:59+03:00
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08:39, 13 декабря 2020
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