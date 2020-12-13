На митингах в США произошли столкновения между сторонниками и противниками действующего президента Дональда Трампа. Пострадали несколько человек, сообщает телеканал NBC. Четверо тяжело ранены в столице страны Вашингтоне. Еще один получил огнестрельное ранение в городе Олимпия. Там во время акций началась стрельба. Отмечается, что члены обеих групп были хорошо вооружены. По данным полиции, один человек задержан.