Русская Православная Церковь не будет использовать одноразовые ложки для причастия. Введенных противоэпидемических мер достаточно для того, чтобы сделать богослужения безопасными, сказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Иларион отметил, что в Церкви понимают, что не могут обезопасить сосуды, в которых хранятся или при помощи которых преподаются святые дары, от потенциальной передачи вируса от предыдущего причастника.