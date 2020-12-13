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08:11, 13 декабря 2020

Число зафиксированных смертей от коронавируса в мире превысило 1 миллион 600 тысяч

Число зафиксированных смертей от коронавируса в мире превысило 1 миллион 600 тысяч. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса. Всего в 191 стране мира с начала пандемии выявлено более 71 миллиона 600 тысяч случаев заражения, излечились свыше 46 миллионов 800 тысяч.
Россия по числу инфицированных находится на четвертом месте. По официальным данным в стране зарегистрировано более 2 миллионов 600 тысяч случаев, около 46,5 тысяч пациентов умерли.

Власти неоднократно заявляли, что не планируют вводить жесткие ограничения, как это было весной.



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