Число зафиксированных смертей от коронавируса в мире превысило 1 миллион 600 тысяч. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса. Всего в 191 стране мира с начала пандемии выявлено более 71 миллиона 600 тысяч случаев заражения, излечились свыше 46 миллионов 800 тысяч.

Россия по числу инфицированных находится на четвертом месте. По официальным данным в стране зарегистрировано более 2 миллионов 600 тысяч случаев, около 46,5 тысяч пациентов умерли.

Власти неоднократно заявляли, что не планируют вводить жесткие ограничения, как это было весной.