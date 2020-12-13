В Госдуме выразили надежду, что инцидент с высказываниями депутата Никонова по поводу Казахстана, будет улажен

В Госдуме выразили надежду, что инцидент с высказываниями депутата Вячеслава Никонова по поводу Казахстана, будет улажен. Россия всецело признает суверенитет Республики в тех границах, в которых она существует, заявил ТАСС первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Он отметил, что две страны поддерживают прочные дружеские партнерские связи в разных сферах. Слова, спровоцировавшие дипломатический скандал, Никонов допустил в эфире Первого канала.

Накануне МИД Казахстана передал ноту России. Дипломаты отметили, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между государствами. Сам Никонов позже написал в телеграм-канале, что «интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан», и именно об этом он говорил в передаче «Большая игра». Депутат также выразил «самые теплые чувства в адрес братского народа».