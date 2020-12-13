Сайт госзакупок: Роскосмос выделит более 1 миллиарда рублей на адаптацию разрабатываемого в РФ космического корабля

«Роскосмос выделит более 1 миллиарда рублей на адаптацию разрабатываемого в России космического корабля нового поколения «Орел» к ракете-носителю «Ангара». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок, передает «РИА Новости». Согласно документам, проект должен быть готов к концу марта 2021 года. Единый комплекс тяжелой ракеты-носителя и корабля рассчитан для полетов к Луне и Марсу. Ранее в декабре «Роскосмос» заключил с петербургским конструкторским бюро «Арсенал» контракт на разработку проекта ядерного космического буксира для полетов к отдаленным планетам Солнечной системы. Стоимость контракта превысила 4 миллиарда рублей.