Двумя гонками заканчивается третий этап Кубка Мира по биатлону в Австрии

Программу откроет мужская эстафета. Прошедшая накануне гонка преследования поставила перед тренерами непростую задачу. На четыре места в составе было пять претендентов. В итоге, Антон Бабиков, который отстрелял точно, но серьезно уступил по скорости, в состав не попал. На первом этапе побежит Матвей Елисеев. Он не очень стабилен, но может пройти отрезок успешно. Матвей передаст эстафету Евгению Гараничеву. Он только набирает форму, однако опыт говорит в его пользу. Затем на дистанцию отправится Эдуард Латыпов, а финиширует по традиции Александр Логинов. В женской гонке преследования лучшая из россиянок Ульяна Кайшева стартует 18-ой в 50 секундах от лидера Динары Алимбековой из Белоруссии. Ирина Казакевич проигрывает уже на старте больше минуты. Лариса Куклина и Евгения Павлова уступают еще больше.

Женская гонка преследования начнется в 13.45 по московскому времени, мужская эстафета в 16.00. трансляции на канале Матч ТВ.