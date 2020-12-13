Во втором по величине городе Пакистана сегодня пройдет антиправительственный митинг

На улицы Лахора – города на северо-востоке Пакистана в нескольких километрах от границы с Индией выйдут представители недавно сформированного Демократического движения и их сторонники. В коалицию вошло 11 оппозиционных партий. Они намерены провести в одном из самых многонаселённых городов страны марш с требованием отставки премьер-министра Имрана Хана. На акции осудят подавление политических свобод, сообщили организаторы. За несколько дней до проведения митинга в Лахоре спецслужбы Пакистана рапортовали, что им удалось предотвратить крупный теракт в этом регионе. Силовики заявили, что нашли тайную ячейку экстремистов из группировки «Движение талибов Пакистана». В России она запрещена. По информации спецслужб пятеро боевиков планировали взрывы в секретариате правительства в провинции Пенджаб и в крупнейших жилых зданиях ее столицы Лахора. Они арестованы. По данным МВД боевики получали финансовую поддержку от разведки другого государства.

Антиправительственный митинг власти Лахора проводить не разрешили из-за ситуации с коронавирусом. Несмотря на это люди намерены собраться в центре города и провести шествие.