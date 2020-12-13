Британская газета Times сообщила о второй попытке отравления Алексея Навального перед его отлетом в Берлин

По версии анонимных источников в западной разведке, это якобы произошло, пока оппозиционер был в коме в омской больнице. Туда, как пишет издание, проникли сотрудники российских спецслужб и попытались убить второй дозой яда самого яростного критика президента Владимира Путина. Газета утверждает, что представители немецких спецслужб поделились этими выводами со своими коллегами в Великобритании. При этом не приводится никаких доказательств данной теории.

За день до этой публикации президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека объяснил, почему в связи с отравлением Навального в России до сих пор не возбуждено уголовное дело. «Если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело. Но проверка проводится», — сказал Путин, напомнив, что Берлин не ответил на запросы Генпрокуратуры по этому поводу, не предоставил никакие материалы.