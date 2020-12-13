На фоне запрета на массовые мероприятия в Андреевском соборе Петербурга этим утром пройдет праздничная литургия

На фоне запрета на массовые публичные мероприятия в Северной столице в Андреевском соборе этим утром пройдет праздничная литургия. Ее возглавит митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. Предстоятель петербургской митропОлии РПЦ начнёт божественную литургию в день памяти святого Андрея Первозванного без пятнадцати десять. Сообщение на официальном сайте не напоминает верующим о необходимости использовать средства защиты, хотя в Петербурге действуют противоэпидемические правила, а собрания более пятидесяти человек находятся под запретом. Представители Смольного объяснили, что не будут проверять, как церковь соблюдает ограничения, поскольку чиновники не считают РПЦ злостным нарушителем. Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сказал, что Смольный ждёт от церкви документа, который подтвердит для богослужений запрет на публичные акции свыше 50 участников. Однако представитель Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва сказал агентству РИА «Новости», что петербургские ограничения неуместны и не соответствуют эпидемической обстановке.

По официальным данным в последние дни число новых случаев заражения коронавирусом в Петербурге остаётся выше 3700 человек