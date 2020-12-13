В Санкт-Петербурге вновь прошли рейды по работающим ночью вопреки запрету ресторанам и барам

Об этом рассказал интернет-изданию «МБХ медиа» предприниматель Александр Коновалов, ставший инициатором так называемой «Карты сопротивления». По его словам, проверяющие сказали, что диалога не будет, назвав ночные заведения «темным бизнесом». Коновалов сказал, что на этот раз никого не били, но двери все срезали без малейших оснований. Он отметил, что рестораны готовились к проверкам, но не работать не могли, потому что нужно оплатить аренду. Ресторатор также сожалеет, что общался с провластным СМИ, поскольку они, по его словам, вырвали фразы из контекста и выставили предпринимателей «негодяями, которым плевать на коронавирус».

Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 власти Петербурга временно запретили работу баров, ресторанов и кафе с 11 вечера до 6 утра. При этом с 30 декабря по 3 января они и вовсе должны закрыться, а в другие праздничные дни смогут работать только до 19 часов. Владельцы заведений такие меры раскритиковали и предупредили, что это ставит под угрозу их существование. Они запустили проект «Карта сопротивления», заявив, что будут работать несмотря на запрет. После обещания властей пойти на диалог с бизнесом, рестораторы объявили о закрытии «карты».