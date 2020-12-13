Синоптики прогнозируют оттепель в центральных регионах России на предстоящей неделе. В среду температура будет стремиться к нулю, а уже с четверга к плюсовым значениям, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В Москве температура начнет повышаться с понедельника. Ночью будет минус 7–9 градусов, по области — до 11 мороза, днем — минус 1–6. В начале недели возможен небольшой снег.
2020-12-13T05:09:03+03:00
2020-12-13T05:09:03+03:00
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05:09, 13 декабря 2020
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