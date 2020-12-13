РПЛ заявила о начале проверки инцидента в ходе матча московского футбольного клуба «Спартак» и «Сочи»

Российская премьер-лига заявила о начале проверки инцидента в ходе матча московского футбольного клуба «Спартак» и «Сочи». Позднее свою оценку произошедшему даст и Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. «Спартак» обвинил тренера вратарей команды «Сочи» Дмитрия Бородина в национализме из-за высказываний в адрес главного тренера москвичей Доменико Тедеско. По его версии, ему было сказано, что это не его страна, и он может отсюда уезжать. Бородин утверждает, что сказал лишь, цитирую: «это наша земля и наш колизей», после чего итальянец назвал его «расистом».
2020-12-13T05:08:14+03:00
2020-12-13T05:08:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:08, 13 декабря 2020
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