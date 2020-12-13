Греция продлила до 7 января разрешение на въезд для россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное межминистерское решение, опубликованное в правительственном вестнике.

Греция открыла границы для граждан России в сентябре. В страну могли попасть только до 500 россиян. Для въезда необходимо иметь при себе отрицательный тест на коронавирус и ваучер с подтверждением брони гостиницы. Разрешение действовало до 14 декабря.