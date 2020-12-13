Bloomberg: Великобритания и Евросоюз не смогли приблизиться к соглашению по Brexit

Великобритания и Евросоюз не смогли приблизиться к соглашению по Brexit по итогам переговоров, которые шли в течение последних дней. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя британского правительства. Отмечается, что ситуация остается очень тяжелой, переговоры продолжатся всю ночь до утра воскресенья. «Премьер-министр Борис Джонсон делает все возможное для переговорного процесса. Однако он был предельно ясен: соглашение должно быть справедливым и уважать фундаментальную позицию Великобритании, которая через три недели станет суверенным государством», — сказал представитель правительства, чье имя не называется. О том, что стороны не могут пока прийти к компромиссу, сообщает также Sky News со ссылкой на источник. По его словам, «при нынешнем положении дел предложение, сделанное Евросоюзом, остается неприемлемым».

Формально Британия вышла из Евросоюза 1 февраля, но временно сохранила за собой все привилегии и права, чтобы получить время на сделку по Brexit. Лондон не может договориться с Брюсселем уже на протяжении более чем двух лет. Камнем преткновения остаются правила торговли, в частности — распределение рыболовных квот в исключительной экономической зоне Соединенного Королевства.