В Чечне произошло землетрясение. По данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, сейсмическое событие магнитудой 4,9 было зафиксировано в половине первого ночи. Эпицентр залегал в Урус-Мартановском районе на глубине 25 км. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщает о землетрясении магнитудой 4,7 с эпицентром в 14 км южнее Грозного и очагом на глубине 10 км. Толчки почувствовали жители столицы Чечни и некоторых районов республики. В квартирах дрожали люстры и мебель, полы двигались, передает РИА Новости. ТАСС со ссылкой на соцсети пишет, что толчки ощущались и в соседних регионах — Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии. В МЧС сведений о каких-либо последствиях не поступало.