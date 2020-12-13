Доставка первых партий вакцины от коронавируса в прививочные центры США начнется в понедельник. Всего по стране более 630 таких центров. Завтра препарат получат 145 из них, остальные — до среды, передает телеканал NBC со ссылкой на руководителя программы вакцинации. Как ожидается, за следующую неделю распределят около 3 миллионов доз препарата. До конца года американские власти планируют привить 40 миллионов жителей, в первую очередь — медработников и сотрудников учреждений по уходу за больными и пожилыми людьми. За вакцинацию на местах отвечают власти штатов и местные департаменты здравоохранения.

Накануне регулятор США разрешил применение вакцины производства американской фармкомпании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Президент Дональд Трамп пообещал, что первые прививки будут сделаны уже в течение суток.