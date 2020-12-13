В Госдуме надеются, что инцидент с высказываниями депутата Вячеслава Никонова по поводу Казахстана, будет улажен. Россия всецело признает суверенитет Республики в тех границах, в которых она существует, заявил ТАСС первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Он отметил, что две страны поддерживают прочные дружеские партнерские связи в разных сферах.

Накануне МИД Казахстана передал ноту России в связи с высказываниями Никонова в эфире Первого канала о том, что «территория Казахстана – это большой подарок со стороны России». Вызванному во внешнеполитическое ведомство временному поверенному в делах России Александру Комарову было выражено недоумение по поводу этого высказывания. Дипломаты отметили, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между государствами. Сам Никонов позже написал в телеграм-канале, что «интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами Республики Казахстан», и именно об этом он говорил в передаче «Большая игра». Он также выразил «самые теплые чувства в адрес братского народа».