Twitter временно запретил пользователям лайкать посты президента США Дональда Трампа про выборы. В них он раскритиковал решение Верховного суда об отказе рассмотреть иск о признании недействительными итоги выборов в ряде штатов, а также выступил против губернаторов штатов Джорджия и Аризона, которые якобы не предотвратили кражу голосов. Спустя несколько часов возможность оценивать и отвечать на посты главы Белого дома вернулась. Теперь при попытке взаимодействия с твитом Трампа соцсеть призывает проверить информацию в нем и помочь компании обеспечить ее достоверность. Позднее представитель Twitter сообщил телеканалу Fox News, что эти функции были отключены случайно, сейчас доступ к ним восстановлен в полном объеме.