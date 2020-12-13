Twitter временно запретил пользователям лайкать посты президента США Дональда Трампа про выборы. В них он раскритиковал решение Верховного суда об отказе рассмотреть иск о признании недействительными итоги выборов в ряде штатов, а также выступил против губернаторов штатов Джорджия и Аризона, которые якобы не предотвратили кражу голосов. Спустя несколько часов возможность оценивать и отвечать на посты главы Белого дома вернулась. Теперь при попытке взаимодействия с твитом Трампа соцсеть призывает проверить информацию в нем и помочь компании обеспечить ее достоверность. Позднее представитель Twitter сообщил телеканалу Fox News, что эти функции были отключены случайно, сейчас доступ к ним восстановлен в полном объеме.
2020-12-13T03:14:19+03:00
2020-12-13T03:14:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:14, 13 декабря 2020
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