В Германии могут ввести жесткий карантин — самое позднее с 16 декабря. Об этом сообщило интернет-издание Business Insider со ссылкой на результаты переговоров федеральных и региональных властей. По данным портала, офис Ангелы Меркель настаивает, чтобы это было сделано уже во вторник. Окончательное решение будет принято сегодня во время видеоконференции канцлера с премьер-министрами федеральных земель. Переговоры начнутся в полдень по московскому времени. Планируется, что в частных домах и квартирах будет разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств, причем не более пяти человек. К детям младше 14 лет это не относится. В период с 24 по 26 декабря это число могут увеличить вдвое, но только для родственников. Разногласия сохраняются по вопросу возможного закрытия школ и детских садов. В Германии сейчас действует так называемый мягкий локдаун — по сравнению с первым карантином, который был весной, открыты детские сады и школы, торговые центры и непродовольственные магазины.

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в стране выросло за последние сутки более чем на 28 тысяч, умерли почти 500 человек с инфекцией. За все время пандемии COVID-19 выявлен у более чем 1 миллиона 300 тысяч жителей, свыше 21 тысячи пациентов скончались.