В Санкт-Петербурге вновь прошли рейды по ресторанам и барам, которые работают после 23 часов. Об этом рассказал интернет-изданию «МБХ медиа» предприниматель Александр Коновалов. По его словам, проверяющие сказали, что диалога не будет, потому что, по их мнению, они «темный бизнес, не предприниматели». Коновалов сказал, что их на этот раз не били, но двери все срезали без малейших оснований. Он отметил, что рестораны готовились к проверкам, но не работать не могли, потому что завтра нужно оплатить аренду. Ее просят независимо от того, работают они или нет. Ресторатор также жалеет, что общался с провластным СМИ, поскольку они, по его словам, вырвали фразы из контекста и выставили предпринимателей «негодяями, которым плевать на коронавирус».

Коновалов стал инициатором создания так называемой «Карты сопротивления», на которой отмечены больше 100 заведений, продолжающих работать после 23 часов. Через два дня он заявил, что «Карта» прекратила свое существование, поскольку власти пообещали диалог с бизнесом.