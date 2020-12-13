Минюст США заинтересовался связями сына избранного президента Джо Байдена с украинской газовой компанией Burisma

Министерство юстиции США в рамках расследования налоговых дел сына избранного президента Джо Байдена заинтересовалось его связями с украинской газовой компанией Burisma. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с расследованием. Согласно сведениям американского издания, власти США запросили информацию о связях Хантера Байдена не только с украинской фирмой, но также и с «двумя десяткам других организаций». Помимо этого, Минюст изучает его деловые отношения с Китаем и «другие финансовые транзакции».

Отмечается, что в рамках расследования, которое началось еще в 2018 году, власти страны заподозрили Байдена-младшего в возможном совершении преступлений по отмыванию денег.