Патриарх Кирилл попросил людей, переболевших коронавирусом, стать донорами плазмы крови. Он отметил, что переливание плазмы — один из наиболее действенных способов лечения тяжелой формы COVID-19, который нередко становится последней надеждой для пациентов. Предстоятель Русской Православной Церкви благословил настоятелей храмов Москвы по окончании Божественной литургии 13 и 19 декабря обратиться к клирикам и прихожанам с призывом сдать плазму. Руководитель комиссии по больничному служению при Епархиальном совете Москвы епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, комментируя слова Патриарха, подчеркнул, что сейчас столичные клиники сталкиваются с нехваткой доноров.