Авиакомпания «Аэрофлот» с 24 декабря планирует возобновить полеты из Москвы в столицу Финляндии Хельсинки. Это подтвердил ТАСС представитель перевозчика в этой стране. По его словам, рейсы будут выполняться по четвергам, за исключением 31 декабря. Так до конца марта.

В ноябре финское издание Yle сообщало, что Финляндия рассматривает возможность к Рождеству разрешить въезд туристам из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Позже в Главном управлении пограничной службы пояснили, что россиян это не касается.