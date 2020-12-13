Прокуратура и следствие начали проверку по факту инцидента на нефтяном месторождении в Ненецком автономном округе

Прокуратура Ненецкого автономного округа начала проверку по факту инцидента на нефтяном месторождении имени Требса. Там при проведении ремонтных работ из-за разгерметизации рукава высокого давления погиб один и пострадали три человека. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Кроме того, о начале проверки объявило и областное Следственное управление СК. На место вылетела следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее в региональном МЧС сообщили, что разлива нефти в результате ЧП удалось избежать. В правительстве округа отметили, что месторождение продолжает работу в штатном режиме.