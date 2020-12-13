Twitter временно запретил пользователям лайкать посты президента США Дональда Трампа про выборы. Спустя несколько часов эта возможность вернулась. Теперь при попытке взаимодействия с твитом Трампа соцсеть призывает проверить информацию в нем и помочь компании обеспечить ее достоверность.
2020-12-13T01:16:24+03:00
2020-12-13T01:16:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2757134-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:16, 13 декабря 2020
Загрузка комментариев...