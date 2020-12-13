Twitter временно запретил пользователям лайкать посты президента США Дональда Трампа про выборы. Спустя несколько часов эта возможность вернулась. Теперь при попытке взаимодействия с твитом Трампа соцсеть призывает проверить информацию в нем и помочь компании обеспечить ее достоверность.