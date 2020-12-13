Франция и Германия осудили казнь оппозиционного иранского журналиста Рухоллы Зама. О смерти руководителя новостного портала Amad News, обвиненного в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами, стало известно накануне. Он был повешен, согласно приговору, вынесенному в июне Исламским революционным судом. Позднее его поддержал Верховный суд Ирана.

Французский МИД назвал это «варварским и неприемлемым» актом, противоречащим международным обязательствам страны. Франция вновь заявила «о своем неприятии смертной казни везде и при любых обстоятельствах». МИД Германии также передал, что Берлин потрясен приведением в исполнение властями Ирана смертного приговора Заму. Германия выразила соболезнования родным и близким журналиста. Немецкое внешнеполитическое ведомство назвало эту казнь жестокой и бесчеловечной формой наказания и призвало Иран уважать право своих граждан на свободу слова и не приводить в исполнение дальнейшие смертные приговоры. Ранее казнь иранского журналиста осудила международная организация «Репортеры без границ».