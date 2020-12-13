Более 140 человек задержаны на акции протеста в Париже. Накануне там прошла очередная манифестация против законопроекта «О глобальной безопасности», запрещающего распространение снимков полицейских. В ней, по оценке организаторов, приняли участие около 10 тысяч человек, передает газета Le Parisien. МВД насчитало в два раза меньше. По данным властей, среди протестующих могут быть около 150–300 «насильственных элементов», в том числе представителей радикального движения «Черный блок». Помимо столицы манифестации прошли и в других городах Франции. МВД страны сообщило о 26 тысячах участниках, неделю назад было 57 тысяч.
2020-12-13T01:14:42+03:00
2020-12-13T01:14:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:14, 13 декабря 2020
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