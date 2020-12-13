Российско-турецкий центр по мониторингу за прекращением огня в Нагорном Карабахе появится в Агдамском районе. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями ОБСЕ и послом России в республике Михаилом Бочарниковым. Алиев назвал это «очень хорошим проявлением регионального сотрудничества между Турцией и Россией».

В начале ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно также предусматривает передачу Арменией части территорий Азербайджану. Согласно документу, одной из таких территорий стал Агдамский район.