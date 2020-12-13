В Москве скончались еще 72 человека с коронавирусом. Это чуть меньше, чем накануне. Общее число умерших в столице достигло 9870. С начала эпидемии заболели почти 686 тысяч человек, сообщает оперативный штаб.

В целом по России в субботу выявили более 28 тысяч новых заболевших и зафиксировали 560 смертей. Общее количество умерших составило почти 46,5 тысяч, заболевших более 2 миллионов 600 тысяч.

В Москве началась масштабная вакцинация граждан от COVID-19. В первую очередь прививаются медики, педагоги, соцработники и сотрудники силовых структур. По словам мэра Сергея Собянина, в столице нужно привить не менее 6-7 миллионов человек.