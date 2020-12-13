Заключительный Гран-при Формулы-1 сезона 2020 года пройдет в Абу-Даби

С первой позиции будет стартовать пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Россиянин Даниил Квят квалифицировался седьмым.

Несмотря на то, что чемпион этого года в Формуле-1 уже определен — им стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, борьба за очки продолжается. Впервые в этом сезоне поул-позицию завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, оба «Мерседеса» позади, причем Валттери Боттас — напарник Хэмилтона показал результат лучше, чем его коллега, который пропустил прошлую гонку из-за положительного теста на «ковид-19». Вторую неделю подряд отличную квалификацию проводит Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», он обогнал своего коллегу по команде Пьера Гасли и будет стартовать с седьмой позиции. Однако до сих пор не ясно, останется ли Квят в команде в следующем году, с большой долей вероятности его заменит японец Юки Цунода. Но один россиянин в пелетоне Формулы-1 точно будет — контракт на 2021 год с командой «Хаас» подписал Никита Мазепин. Новый сезон гоночной серии должен традиционно начаться Гран-при в Австралии 21 марта.

Начало гонки в 16.10 по московскому времени.