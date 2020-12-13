Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сегодня начинает визит в Германию

В Берлине Светлана Тихановская встретится с президентом Германии. Переговоры пройдут во дворце Бельвю — резиденции Франка Вальтер-Штайнмайера. Они намечены на понедельник. Тематика встречи не указана, но очевидно, что речь пойдет о ситуации в Белоруссии и протестных акциях, политзаключенных и новых выборах, отмечает портал tut.by. Сегодня Тихановская по приезду в немецкую столицу примет участие в экуменической молитве в Берлинском соборе, затем выступит с небольшой речью. Лидер белорусской оппозиции в начале октября уже приезжала в Германию и встречалась с высшим немецким руководством. Тихановская тогда провела переговоры с канцлером Ангелой Меркель. Они обсудили ситуацию с массовыми акциями протеста, которые не прекращаются по всей Белоруссии после выборов президента 9 августа. Очень важно остановить насилие и освободить политических заключённых, сказала Тихановская по итогам встречи с канцлером. Главной задачей протестующих она назвала проведение в Белоруссии новых выборов президента.

Сегодня же в Минске и других городах пройдут новые массовые акции против Александра Лукашенко.