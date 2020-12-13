Жители Белоруссии сегодня готовятся выйти на очередную воскресную антиправительственную акцию

В этот раз она получила название Марш Народного Обвинения.

Если действующая власть отказывается называть и наказывать реальных преступников, белорусский народ «сделает это за них» — об этом говорится в анонсе сегодняшней акции в телеграм-канале «Беларусь головного мозга». Протестующим предлагается вновь провести демонстрации децентрализовано – во всех районах крупных городов. Как следует из сообщения, сбор во дворах намечен на полдень. Между тем, как ожидается, уже в следующее воскресенье протесты вернутся на центральные площади и улицы. Предполагается, что акция 20 декабря получит название Марш Народного Трибунала.

Уличные волнения не утихают в Белоруссии больше 4 месяцев с тех пор, как Центризбирком назвал победителем на президентских выборах действующего главу государства Александра Лукашенко.

Сегодня лидер оппозиции Светлана Тихановская прибудет в Берлин, где у нее запланирован встреча с президентом Германии Франком— Вальтером Штайнмайером.