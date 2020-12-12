Серия конфликтов с участием тренерского штаба «Спартака» произошла после проигранного командой матча против «Сочи»

Серия конфликтов с участием тренерского штаба «Спартака» произошла по окончании проигранного командой выездного матча ЧР по футболу против «Сочи». Как заявил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, в перерыве ему указали на то, что он находится не в своей стране. Также, по словам Тедеско, в конце игры один из футболистов «Сочи» ударил его помощника Андреса Хинкеля. РПЛ проведет расследование и передаст материалы в КДК РФС.

