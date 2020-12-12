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23:02, 12 декабря 2020

Федеральный суд отказал Дональду Трампу в пересмотре итогов выборов в Висконсине

Как говорится в решении суда, истец не смог показать ясных нарушений директив местного законодательного собрания по проведению выборов. По официальным данным, демократ Джо Байден выиграл у Трампа в Висконсине с отрывом менее чем в 0,7 процентного пункта получил в результате всех 10 выборщиков от штата, в котором Трамп четыре года назад выиграл также с минимальным отрывом.



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