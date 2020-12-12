Полиция с помощью водометов и слезоточивого газа оттеснила демонстрантов с площади Республики в Париже. Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, задержаны 142 наиболее агрессивных участника протестов. По данным прокуратуры, 42 из них уже отправлены под арест и ожидают суда. У себя в Твиттере министр пишет, что несколько сотен хулиганов вмешались в акцию протеста, чтобы совершать акты насилия.

Французы уже несколько недель выступают против закона, который запрещает фотографировать лица полицейских и размещать их фото и личные данные в интернете.