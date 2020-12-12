«Аэрофлот» возобновит полеты между Москвой и Хельсинки с 24 декабря. Эту информацию подтвердил ТАСС представитель перевозчика в Финляндии. По его словам, с 24 декабря рейсы будут выполняться по четвергам, кроме 31 декабря. После этого — каждый четверг до конца марта. Для туристов граница Финляндии с Россией останется закрытой как минимум до 12 января.