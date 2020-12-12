«Аэрофлот» возобновит полеты между Москвой и Хельсинки с 24 декабря. Эту информацию подтвердил ТАСС представитель перевозчика в Финляндии. По его словам, с 24 декабря рейсы будут выполняться по четвергам, кроме 31 декабря. После этого — каждый четверг до конца марта. Для туристов граница Финляндии с Россией останется закрытой как минимум до 12 января.
2020-12-12T23:01:57+03:00
2020-12-12T23:01:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2757102-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:01, 12 декабря 2020
Загрузка комментариев...